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Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться

ОМСК, 17 мая — РИА Новости. Уровень воды в Иртыше в районе пострадавшего от паводка Усть-Ишима за сутки упал на 1 сантиметр, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

На территории трех районов Омской области произошел разлив рек Ишим и Иртыш. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим, где затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Около 2000 человек были эвакуированы.

«Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово — 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерб», — написал Хоценко.

Ранее в связи с паводками на территории всего региона был объявлен режим ЧС. В подтопленных районах продолжают работать спасатели, волонтеры и полицейские. Помощь оказывают оставшимся животным и людям. Потерпевшим начали перечислять выплаты.