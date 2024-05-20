Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться

«Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово — 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерб», — написал Хоценко.