Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться

На территории трех районов Омской области произошел разлив рек Ишим и Иртыш. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим, где затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Около 2000 человек были эвакуированы.
«Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово — 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерб», — написал Хоценко.
Ранее в связи с паводками на территории всего региона был объявлен режим ЧС. В подтопленных районах продолжают работать спасатели, волонтеры и полицейские. Помощь оказывают оставшимся животным и людям. Потерпевшим начали перечислять выплаты.