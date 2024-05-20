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В Сочи задержали участников пляжного конфликта

Полицейские в Сочи задержали участников пляжного конфликта. В отдел полиции доставили 21-летнего сотрудника пляжа и двоих охранников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что отдыхающий, с которым поссорились задержанные, уснул в бунгало, который еще не достроен. Драка началась, когда мужчину попросили уйти.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Продолжается проверка инцидента, полицейские ищут потерпевшего, устанавливают его личность.

Конфликт произошел днем накануне. В соцсетях появились сообщения о том, что на пляже "Мандарин сотрудники охраны вступили в конфликт с отдыхающим, его ударил сотрудник пляжа.