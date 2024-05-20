Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Ранее, согласно данным Мещанского суда Москвы, Генпрокуратура обратилась в инстанцию с иском к экс-главе ЮКОСа Ходорковскому*, бывшему президенту банка «МЕНАТЕП» Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании».
«Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО “Эвойл”, ООО “Ратибор”, ООО “Восточно-сибирская сервисная компания”, ООО “Рентли”, ООО “Сатурн XXV”, ООО “Фаргойл”, ООО “Сибирская лизинговая компания”, ЗАО “Спецавтотранс”, “Менатеп лимитед”, принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства», — сказал собеседник агентства.
Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие (также ранее осуждены). Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.
Однако до сих пор ответчики не возместили указанный ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство, которое до сих пор не завершено. А подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах, за исключением ООО «Сибирская лизинговая компания», ликвидированы без установления правопреемства. При этом в ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении ОАО «НК “ЮКОС” на счетах компаний в банке “Траст” были обнаружены денежные средства.
В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ «Траст».
Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иноагентов.
В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.