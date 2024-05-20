Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие (также ранее осуждены). Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.