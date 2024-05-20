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Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует через суд обратить в доход государства почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка «Траст», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Ранее, согласно данным Мещанского суда Москвы, Генпрокуратура обратилась в инстанцию с иском к экс-главе ЮКОСа Ходорковскому*, бывшему президенту банка «МЕНАТЕП» Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании».

«Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО “Эвойл”, ООО “Ратибор”, ООО “Восточно-сибирская сервисная компания”, ООО “Рентли”, ООО “Сатурн XXV”, ООО “Фаргойл”, ООО “Сибирская лизинговая компания”, ЗАО “Спецавтотранс”, “Менатеп лимитед”, принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма, которую намерена обратить в доход государства Генпрокуратура, составляет более 1,8 миллиона долларов и почти 1 миллиард рублей.

Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие (также ранее осуждены). Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.

Однако до сих пор ответчики не возместили указанный ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство, которое до сих пор не завершено. А подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах, за исключением ООО «Сибирская лизинговая компания», ликвидированы без установления правопреемства. При этом в ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении ОАО «НК “ЮКОС” на счетах компаний в банке “Траст” были обнаружены денежные средства.

В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ «Траст».

Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иноагентов.

В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Прокуратура