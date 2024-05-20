VIP-крушения. Как первые лица государств погибали в авиакатастрофах

Зия-уль-Хак возглавлял Пакистан на протяжении десяти лет, и его режим в СССР именовали военной диктатурой. При нем Пакистан имел тесные союзнические отношения с США, а территория государства стала базой для подготовки афганских моджахедов, воевавших против частей Советской Армии и просоветского правительства в Кабуле. Пакистанский президент также жестко конфликтовал с Индией и подавлял внутреннюю оппозицию. Разумеется, катастрофу рассматривали как следствие заговора, предполагая, что он мог бы делом рук как пакистанских врагов президента, так и иностранных разведок. Пакистанское следствие назвало причиной крушения «акт саботажа». Однако кто и каким образом его совершил, так и осталось неизвестным.