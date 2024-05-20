VIP-крушения. Как первые лица государств погибали в авиакатастрофах

Президент Ибрахим Раиси, погибший в результата крушения вертолета, пополнил обширный список президентов и премьер-министров, чья жизнь оборвалась в результате авиакатастроф. В нем к настоящему времени насчитывается свыше 25 имен. Мы напомним лишь о некоторых из них.
Отказ техники: президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия
7 сентября 1940 года французский самолет Potez 25 потерпел катастрофу близ города Альтос парагвайского департамента Кордильеры. В результате крушения погибли президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия и его супруга.
Эстигаррибия командовал войсками Парагвая во время Чакской войны 1932−1935 году против Боливии, которая закончилась победой парагвайцев. В 1939 году популярный военачальник был избран президентом страны, после чего распустил парламент и утвердил новую Конституцию, значительно расширившую права главы государства. Однако воспользоваться этими возможностями Эстигаррибия не успел. Его гибель стала первым случаем смерти действующего главы страны в результате авиакатастрофы.
Падение в море: глава правительства Польши в изгнании Владислав Сикорский
4 июля 1943 года сразу после взлета из британского Гибралтара упал в воду самолет Liberator II, на борту которого находились 17 человек, включая главу правительства Польши в изгнании Владислава Сикорского.
Весной 1943 года Сикорский, опираясь на результаты гитлеровского расследования, обвинил СССР в расстреле польских офицеров в Катыни. И без того непростые советско-польские отношениях рухнули, а Сикорский стал добиваться от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля давления на Москву, вплоть до разрыва союза.
Черчиллю это крайне не понравилось, ибо он не собирался в 1943 году жертвовать отношениями с СССР в угоду поляком. В разгар этого кризиса Сикорский и погиб.
В катастрофе выжил только пилот, что позволило польской стороне выдвинуть версию заговора. Однако несколько следственных групп, изучавших дело в разные годы, пришли к выводу, что причиной стали технические неполадки.
Акт саботажа: президент Пакистана Мухаммед Зия-уль-Хак
17 августа 1988 года после взлета с пакистанского аэродрома Бахавалпур разбился Lockheed C-130 Hercules ВВС Пакистана. Погибли все 30 человек, находившихся на борту, включая президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака.
Зия-уль-Хак возглавлял Пакистан на протяжении десяти лет, и его режим в СССР именовали военной диктатурой. При нем Пакистан имел тесные союзнические отношения с США, а территория государства стала базой для подготовки афганских моджахедов, воевавших против частей Советской Армии и просоветского правительства в Кабуле. Пакистанский президент также жестко конфликтовал с Индией и подавлял внутреннюю оппозицию. Разумеется, катастрофу рассматривали как следствие заговора, предполагая, что он мог бы делом рук как пакистанских врагов президента, так и иностранных разведок. Пакистанское следствие назвало причиной крушения «акт саботажа». Однако кто и каким образом его совершил, так и осталось неизвестным.
Ракеты «земля-воздух»: президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямир
6 апреля 1994 года президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямир возвращались в Кигали с международной конференции в Танзании на одном самолёте.
При заходе на посадку лайнер Dassault Falcon был обстрелян ракетами «земля — воздух». Все, кто находился на борту, погибли.
Гибель президента Хабиариманы, в которой СМИ Руанды обвинили тутси, стала сигналом для радикалов хуту к началу массовых убийств. Жертвами геноцида стали было 1 млн человек.
Выдвигались предположения, что атака на самолет была делом рук высокопоставленных военных. Однако фактически никто ответственности за уничтожение лайнера не понес.
Дождь, туман и гора: президент Македонии Борис Трайковский
26 февраля 2004 года на склоне горы на юго-востоке Герцеговины потерпел катастрофу самолет Beechcraft Super King Air 200 с двумя членами экипажа и семью пассажирами на борту. Все они погибли.
Среди тех, кто разбился в горах, был президент Македонии Борис Трайковский, следовавший на экономическую конференцию. Причиной крушения стали сложные метеоусловия — густой туман и проливной дождь. Работа спасателей была осложнена тем, что данный район оставался заминированным после активной фазы вооруженного конфликта в Боснии.
Посадка насмерть: президент Польши Лех Качиньский
10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Смоленска. Погибли все 96 человек, находившихся на борту, включая президента, его жену, начальника Генштаба Польши и ряд высокопоставленных офицеров, 18 депутатов парламента и прочих представителей польской элиты.
Все они летели на памятные мероприятия в Катыни.
Расследование показало, что экипаж самолета не смог выполнить посадку в сложных метеоусловиях, врезался в деревья, после чего лайнер рухнул на землю. Действия пилотов объяснялись давлением высокопоставленных лиц, находившихся на борту.
Версия о намеренном уничтожении самолета не нашла подтверждения, несмотря на неоднократные попытки польской стороны ее выдвигать.