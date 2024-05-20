Пострадавшие в ДТП с автобусом хоккейной команды выступили против домашнего ареста владельца транспортной компании

Анна Шилова также рассказала, что еще на суде Лобов пообещал возместить семьям пострадавших и погибших ущерб, однако, как пояснили родственники, даже спустя три месяца с ними никто так и не связался. Помимо этого, вскрылись обстоятельства, демонстрирующие, что обвиняемый в действительности не собирался содействовать следствию и предоставлять все необходимые документы. Адвокат заявила, что еще в день ДТП часть документов была намеренно скрыта, что подтвердил и один из сотрудников организации, предоставляющей перевозчику медицинские услуги. По его словам, одна из медсестер вырвала из журнала проведения инструктажей страницу с прохождением медосмотров за 28—29 января . Якобы там значилась фамилия водителя автобуса, который в действительности осмотр не проходил. Другой свидетель отметил, что водители Лобова и вовсе могут не проходить медосмотры.