Воспитательница погибшего 6-летнего Далера даст показания по делу опекуна

26 июня 2023 года опекунша сообщила в полицию о «пропаже» мальчика, заявив, что он ушел из квартиры на Вторчермете ранним утром. Несколько сотен волонтеров и полицейских три дня искали Далера. Но в ночь на 29 число опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже.