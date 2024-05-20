Воспитательница погибшего 6-летнего Далера даст показания по делу опекуна

Воспитательница погибшего 6-летнего мальчика Далера даст показания по делу сержанта Александра Наумова, обвиняемого в истязаниях ребенка. По данным «КП-Екатеринбург», речь идет о бывшей сотруднице детского сада № 546 «Семицветик» Елене Богомоловой.
Ребенок воспитывался в семье опекунов Вероники и Александра Наумовых вместе со старшей сестрой с 2019 года.
26 июня 2023 года опекунша сообщила в полицию о «пропаже» мальчика, заявив, что он ушел из квартиры на Вторчермете ранним утром. Несколько сотен волонтеров и полицейских три дня искали Далера. Но в ночь на 29 число опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже.
Веронике Наумовой предъявили обвинения по трем статьям: 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» и по пункту «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего». Опекунша признала вину в части мошенничества и частично в истязаниях. Вину в смерти Далера — отрицает.
Через полгода фигурантом уголовного дела стали и Александр.
— Я была воспитателем в группе Далера, но сейчас работаю в другом месте. У мальчика не замечала следов побоев. Потом она [Вероника Наумова] документы забрала и они перестали ходить в садик, — рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Богомолова.
По данным «КП-Екатеринбург», в качестве свидетеля также выступит бывшая заведующая садика «Семицветик» Анна Гилева. На нее, вслед за Вероникой Наумовой, было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ожидается, что показания также дадут старшая сестра Далера, племянник Вероники Наумовой Даниил Егольников (его также обвиняют в истязаниях малыша — прим.ред), сама опекунша, еще один бывший опекаемый пары и детский психолог Екатерина М.
— Я эту тему не комментирую, — кратко ответила Анна Гилева.
Отметим, что Веронике Наумовой грозит до 20 лет лишения свободы. Ее супругу — до семи лет заключения.