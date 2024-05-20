В Бресте столкнулись два авто, пострадала пассажирка

Сегодня, 20 мая, около 0.05 в Бресте произошло ДТП с участием двух автомобилей. 19-летний брестчанин за рулем автомобиля «ГАЗ» двигался по улице Лейтенанта Рябцева в областном центре. На перекрестке с переулком 1-м Остромечевским при совершении маневра левого поворота автомобилист не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным транспортным средством Volkswagen под управлением 37-летнего водителя.
В аварии пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся прямо или направо.