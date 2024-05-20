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В Бресте столкнулись два авто, пострадала пассажирка

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при столкновении двух транспортных средств пострадала пассажирка легковушки, 21-летняя девушка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 20 мая, около 0.05 в Бресте произошло ДТП с участием двух автомобилей. 19-летний брестчанин за рулем автомобиля «ГАЗ» двигался по улице Лейтенанта Рябцева в областном центре. На перекрестке с переулком 1-м Остромечевским при совершении маневра левого поворота автомобилист не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным транспортным средством Volkswagen под управлением 37-летнего водителя.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка Volkswagen.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся прямо или направо.