В Бресте столкнулись два авто, пострадала пассажирка

Сегодня, 20 мая, около 0.05 в Бресте произошло ДТП с участием двух автомобилей. 19-летний брестчанин за рулем автомобиля «ГАЗ» двигался по улице Лейтенанта Рябцева в областном центре. На перекрестке с переулком 1-м Остромечевским при совершении маневра левого поворота автомобилист не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным транспортным средством Volkswagen под управлением 37-летнего водителя.