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«Чайхона» загорелась на Богатырском проспекте в Петербурге

Спасатели тушат пожар в «Чайхоне» на перекрестке Богатырского проспекта и Туристской улицы.

Источник: ЧП Питер — Telegram

Мощный пожар произошел в «Чайхоне», что располагается на перекрестке Богатырского проспекта и Туристкой улице. Огонь возник внутри здания и начал плавить все вокруг. Из-за этого в небо поднялся огромный черный столб дыма. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «ЧП Питер».

— Горит «Чайхона» на Богатырском 55к1, — коротко подписал видео автор поста.

На месте работают четыре пожарных машины и 20 огнеборцев. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

— Сообщение о пожаре в ресторане поступило в 11:18. В 11:59 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали, — добавили в ведомстве.

На момент выхода публикации огонь в заведении еще не потушили.

Ранее SPB.KP.RU писал, что 12 человек эвакуировали из дома на Софийской улице в Петербурге из-за пожара на кухне в одной из квартир.

пожары
МЧС