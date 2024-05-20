«Чайхона» загорелась на Богатырском проспекте в Петербурге

Мощный пожар произошел в «Чайхоне», что располагается на перекрестке Богатырского проспекта и Туристкой улице. Огонь возник внутри здания и начал плавить все вокруг. Из-за этого в небо поднялся огромный черный столб дыма. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «ЧП Питер».