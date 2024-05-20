Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

Также он отметил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета президента Эбрахима Раиси, изучит погодные и технические условия. «Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть — климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи — требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований», — сказал он журналистам.