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Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

МИНСК, 20 мая — РИА Новости. Причиной жёсткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие метеоусловия, сообщил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи.

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«К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — сказал дипломат журналистам.

Также он отметил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета президента Эбрахима Раиси, изучит погодные и технические условия. «Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть — климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи — требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований», — сказал он журналистам.

Посол отметил, «то, что нам известно, — это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса». «Это, скорее всего, первая версия, из-за чего это произошло», — отметил Санеи.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.