В Екатеринбурге бойцы ФСБ и МВД задержали банковских мошенников

На мужчин возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ 159 — мошенничество. В ходе обысков было изъято спецоборудование, больше двух тысяч сим-карт разных операторов, 43 модема, банковские карты и сотовые. Задержанные признали свою вину. Они раскаялись в содеянном. Мужчины пояснили, что осознавали, что делают. В отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.