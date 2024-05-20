В Екатеринбурге бойцы ФСБ и МВД задержали банковских мошенников

— По имеющимся данным, злоумышленники использовали специализированные устройства — сим-боксы — для активации учетных записей в различных мессенджерах. Вознаграждение они получали в криптовалюте, — пояснила Ирина Волк.
Предположительно, в мошеннической схеме участвовали люди, проживающие на Украине. Через аккаунты они звонили потерпевшим. Аферисты представлялись сотрудниками банков или силовиками. Они заявляли, что на имя жертв подана заявка на оформление кредита. Мошенники заставляли переводить деньги на «безопасный счет».
На мужчин возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ 159 — мошенничество. В ходе обысков было изъято спецоборудование, больше двух тысяч сим-карт разных операторов, 43 модема, банковские карты и сотовые. Задержанные признали свою вину. Они раскаялись в содеянном. Мужчины пояснили, что осознавали, что делают. В отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, планировавшего устроить теракт в городе 9 мая по указке Украины.