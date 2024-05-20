Два человека погибли под Воронежем во влетевшей в фуру легковушке

Накануне в 05:55 в Семилукском районе на 208 километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» произошло смертельное ДТП, рассказали в пресс-службе полиции Воронежской области.
По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём Škoda Rapid ехал со стороны Курска в сторону Воронежа, когда не справился с управлением и влетел в стоящую на обочине фуру с прицепом под управлением 33-летнего мужчины. От удара водитель и пассажир легковушки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.