Два человека погибли под Воронежем во влетевшей в фуру легковушке

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём Škoda Rapid ехал со стороны Курска в сторону Воронежа, когда не справился с управлением и влетел в стоящую на обочине фуру с прицепом под управлением 33-летнего мужчины. От удара водитель и пассажир легковушки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.