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Два человека погибли под Воронежем во влетевшей в фуру легковушке

Происшествие случилось в Семилукском районе на 208 километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж».

Источник: Полиция Воронежской области

Накануне в 05:55 в Семилукском районе на 208 километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» произошло смертельное ДТП, рассказали в пресс-службе полиции Воронежской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём Škoda Rapid ехал со стороны Курска в сторону Воронежа, когда не справился с управлением и влетел в стоящую на обочине фуру с прицепом под управлением 33-летнего мужчины. От удара водитель и пассажир легковушки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.