Работники, издевавшиеся в Сырдарье над подопечной дома-интерната, попали под следствие. Видео

Сообщается, что сотрудники, издевавшиеся над женщиной, работали в хозяйственной организации, оказывающей услуги социальному учреждению на основе аутсорсинга. Они отвели женщину без разрешения врача, медсестры и няни на кухню и издевались над ней, зная о ее диагнозе. При этом они сняли все на видео и опубликовали его в корпоративной группе в Telegram.