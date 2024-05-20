Работники, издевавшиеся в Сырдарье над подопечной дома-интерната, попали под следствие. Видео

Сообщается, что сотрудники, издевавшиеся над женщиной, работали в хозяйственной организации, оказывающей услуги социальному учреждению на основе аутсорсинга. Они отвели женщину без разрешения врача, медсестры и няни на кухню и издевались над ней, зная о ее диагнозе. При этом они сняли все на видео и опубликовали его в корпоративной группе в Telegram.
Заведующая женским домом-интернатом для лиц с ограниченными возможностями «Муруват» 17 мая 2024 года обратилась в ОВД Сырдарьинского района с жалобой на поведение работников, нарушающих закон о правах инвалидов.
Сообщается, что трудовой договор с работниками расторгнут. Сотрудники органов внутренних дел ведут следствие по инциденту.
Региональный представитель омбудсмана побеседовал с больной женщиной и ее врачом и сообщил, что сейчас с ней все в порядке.