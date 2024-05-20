Огромные градины, гроза и шквалистый ветер: 20 мая на Новосибирск обрушилась непогода

Из-за проливного дождя на дорогах моментально образовались объемные потоки воды, автомобилисты встали в пробки. На некоторых участках дороги затопило настолько, что людям приходилось ожидать транспорт, забравшись на лавочки на остановках. Цены на такси также моментально взлетели. Так, чтобы добраться с площади Калинина до Горбольницы, пришлось бы заплатить около 500 рублей.