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Огромные градины, гроза и шквалистый ветер: 20 мая на Новосибирск обрушилась непогода

20 мая на Новосибирск обрушился шквалистый ветер с громом, молнией и градом.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +16°
14

Стихия внезапно накрыла правобережную часть столицы Сибири.

Из-за проливного дождя на дорогах моментально образовались объемные потоки воды, автомобилисты встали в пробки. На некоторых участках дороги затопило настолько, что людям приходилось ожидать транспорт, забравшись на лавочки на остановках. Цены на такси также моментально взлетели. Так, чтобы добраться с площади Калинина до Горбольницы, пришлось бы заплатить около 500 рублей.

Не обошло ненастье и районы области. Так, в Колыванском районе выпал град размером с крупный горох.

Стихия бушевала недолго. Буквально через несколько минут в небе вновь появилось солнце.

МК в Новосибирске собрал фотографии бушующей стихии.

Источник: Читатели МК в Новосибирске, Telegram канал «Новосибирск с огоньком».