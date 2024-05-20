Депутата из Башкирии Алексея Локотченко ранили в зоне СВО

«Во время боя в районе города Бахмута наши ребята попали под обстрел украинской артиллерии. Алексей Локотченко с большой кровопотерей был оперативно доставлен в военный госпиталь», — отметил Константин Толкачев.
Депутат в сознании, его состояние оценивают как стабильное. В том же бою погиб сослуживец Алексея — уроженец Башкирии, наш земляк, закрывший командира своим телом и тем самым спасший ему жизнь.
Добавим, что Алексей Локотченко отправился в зону СВО в феврале 2024 года, с первых дней находится на передовой. Служил командиром артиллерийского расчета, впоследствии был назначен командиром взвода.
Напомним, что в СВО также принимает участие депутат Государственного Собрания Яков Кугубаев.