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Депутата из Башкирии Алексея Локотченко ранили в зоне СВО

Депутат Госсобрания Алексей Локотченко в ночь на 20 мая получил ранение в зоне СВО во время выполнения боевых задач. Об этом сообщил председатель парламента Константин Толкачев.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Во время боя в районе города Бахмута наши ребята попали под обстрел украинской артиллерии. Алексей Локотченко с большой кровопотерей был оперативно доставлен в военный госпиталь», — отметил Константин Толкачев.

Депутат в сознании, его состояние оценивают как стабильное. В том же бою погиб сослуживец Алексея — уроженец Башкирии, наш земляк, закрывший командира своим телом и тем самым спасший ему жизнь.

Добавим, что Алексей Локотченко отправился в зону СВО в феврале 2024 года, с первых дней находится на передовой. Служил командиром артиллерийского расчета, впоследствии был назначен командиром взвода.

Напомним, что в СВО также принимает участие депутат Государственного Собрания Яков Кугубаев.