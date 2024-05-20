В Краснодаре возле многоэтажки обнаружили тело мужчины в спецодежде.
Информация об этом появилась в городских пабликах.
Труп нашли возле многоквартирного дома на улице 40-летия Победы.
Как рассказали kuban.aif.ru в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по факту гибели мужчины проводится проверка. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Сочи прибило к берегу мужской труп. Тело мужчины обнаружили на пляже в Хостинском районе 21 апреля. Погибшего заметили гуляющие по набережной люди и сообщили в экстренные службы.
Мы писали, в озере Карасун в Краснодаре 18 апреля нашли тело мужчины. Мужской труп обнаружили в озере при проведении поисково-спасательных работ. Оказалось, что мужчина отдыхал в компании друзей, решил искупаться, но не вышел из воды. Об этом рассказал заместитель начальника «Службы спасения» Краснодара Андрей Рябущенко.
Ранее под мостом Поцелуев в Краснодаре нашли тело мужчины. Труп в воде заметили местные жители и вызвали полицию. Подробнее можно прочитать здесь.