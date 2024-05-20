В Краснодаре возле многоэтажки обнаружили тело мужчины в спецодежде.

Мы писали, в озере Карасун в Краснодаре 18 апреля нашли тело мужчины. Мужской труп обнаружили в озере при проведении поисково-спасательных работ. Оказалось, что мужчина отдыхал в компании друзей, решил искупаться, но не вышел из воды. Об этом рассказал заместитель начальника «Службы спасения» Краснодара Андрей Рябущенко.