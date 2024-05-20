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В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Неподалеку от Красноярска зафиксированы подземные толчки.

Источник: Комсомольская правда

20 мая в 25 километрах от села Согра Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным сервиса eqalert.ru, подземные толчки были зафиксированы на глубине десять километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет. Напомним, это далеко не первое подобное сейсмособытие в регионе, и они обходились без серьезных последствий. Красноярцы подземные толчки не ощутили, но о них сообщали жители населенных пунктов Усть-Илимск, Железнодорожный, Бадарминск, Бадарма Иркутской области, приближенных к эпицентру.