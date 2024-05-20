В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Данных о разрушениях и пострадавших нет. Напомним, это далеко не первое подобное сейсмособытие в регионе, и они обходились без серьезных последствий. Красноярцы подземные толчки не ощутили, но о них сообщали жители населенных пунктов Усть-Илимск, Железнодорожный, Бадарминск, Бадарма Иркутской области, приближенных к эпицентру.