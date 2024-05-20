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В Волгограде лихач на «Киа» сбил 10-летнего самокатчика

10-летний ребенок на самокате пострадал в ДТП в Волгограде.

В Волгограде в аварии пострадал 10-летний ребенок на самокате. Ребенок ехал по обочине и попал по колеса иномарки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в Кировском районе 19 мая примерно в 17.30 часов.

— 30-летний водитель напротив дома № 81 «а» на улице Стрельца совершил наезд на 10-летнего пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, — уточнили в полиции региона.

На место приехала скорая помощь. Мальчика решили госпитализировать. Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло пять аварий с пострадавшими.