В Волгограде лихач на «Киа» сбил 10-летнего самокатчика

В Волгограде в аварии пострадал 10-летний ребенок на самокате. Ребенок ехал по обочине и попал по колеса иномарки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в Кировском районе 19 мая примерно в 17.30 часов.