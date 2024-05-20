Состояние Фицо после покушения улучшается

«После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует», — говорится в релизе.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.
Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать ее членство в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с «разгула украинских неонацистов», а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.