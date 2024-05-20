На Украине признали частичную потерю контроля над Волчанском в Харьковской области

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство информировало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. В Минобороны РФ сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая — о продолжении продвижения в глубину обороны противника.