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В Самаркандской области от удара током погиб пятилетний мальчик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нурабадском районе Самаркандской области от удара током погиб пятилетний мальчик, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ходе расследования было установлено, что несчастный случай произошел 16 мая в махалле «Омондара» села Чункаймыш. Находясь на холме, ребенок схватился за электропровод, протянутый на высоте 150−170 сантиметров. В результате его ударило током. Мальчик скончался на месте.

Дело взяли под контроль детский омбудсман и районная прокуратура. Сотрудники ОВД проводят расследование, назначена судмедэкспертиза. Кроме того, назначена проверка в отношении самаркандского областного филиала «Региональных электрических сетей».