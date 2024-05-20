В Самаркандской области от удара током погиб пятилетний мальчик

В ходе расследования было установлено, что несчастный случай произошел 16 мая в махалле «Омондара» села Чункаймыш. Находясь на холме, ребенок схватился за электропровод, протянутый на высоте 150−170 сантиметров. В результате его ударило током. Мальчик скончался на месте.