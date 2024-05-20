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В Новосибирске экс-начальнику дептранса Васильеву продлили меру пресечения

Он находится в СИЗО.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске бывшему начальнику департамента транспорта Константину Васильеву продлили продлили меру пресечения.

Он будет находиться в СИЗО до 20 августа. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

По версии следствия, Васильев без организации проверок согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР». В документе содержались недостоверные сведения о разработке проектно-сметной документации на 48 млн рублей. Чиновник не принял мер к возрасту субсидий.

Напомним, что экс-начальника департамента задержали в марте 2024 года.