В Новосибирске экс-начальнику дептранса Васильеву продлили меру пресечения

В Новосибирске бывшему начальнику департамента транспорта Константину Васильеву продлили продлили меру пресечения.
Он будет находиться в СИЗО до 20 августа. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.
По версии следствия, Васильев без организации проверок согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР». В документе содержались недостоверные сведения о разработке проектно-сметной документации на 48 млн рублей. Чиновник не принял мер к возрасту субсидий.
Напомним, что экс-начальника департамента задержали в марте 2024 года.