В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью.