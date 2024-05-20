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В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью.

«По поручению прокурора республики Крым Олега Камшилова проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного. Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

Ход расследования взят руководством ведомства на контроль.

СК