В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

«По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался», — говорится в сообщении.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По информации прокуратуры Крыма, у женщины есть двое несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения, сама она официально не работает. Семья на учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, как и в медицинском учреждении в связи беременностью.
«По поручению прокурора республики Крым Олега Камшилова проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного. Будет дана оценка причин и условий, способствовавших гибели ребенка, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.
Ход расследования взят руководством ведомства на контроль.