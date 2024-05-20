Пожар от непотушенной сигареты привел к гибели двух воронежцев

Прошедшей ночью на месте пожара в селе Александровка-Донская Павловского района Воронежской области были обнаружены тела мужчин 1981 и 1959 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели быстро установили причину пожара — непотушенная сигарета. На эту мысль сотрудников МЧС натолкнули прогары в мебели и окурки.
«Помните! Курение опасно для здоровья — во всех смыслах! С начала года в Воронежской области на пожарах из-за неосторожности при курении погибло 18 человек», — обращаются к гражданам спасатели.