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Пожар от непотушенной сигареты привел к гибели двух воронежцев

Происшествие случилось в селе Александровка-Донская Павловского района.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Прошедшей ночью на месте пожара в селе Александровка-Донская Павловского района Воронежской области были обнаружены тела мужчин 1981 и 1959 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели быстро установили причину пожара — непотушенная сигарета. На эту мысль сотрудников МЧС натолкнули прогары в мебели и окурки.

«Помните! Курение опасно для здоровья — во всех смыслах! С начала года в Воронежской области на пожарах из-за неосторожности при курении погибло 18 человек», — обращаются к гражданам спасатели.

МЧС