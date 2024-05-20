ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинской армии и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.