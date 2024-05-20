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ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинской армии и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что ВС РФ также удалось поразить две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119 производства Великобритании, орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». В пресс-службе уточнили, что российская армия ликвидировала четыре склада с боеприпасами украинцев.

В министерстве добавили, что ВС РФ также удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.

Ранее, 18 мая, сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области. Отмечается, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах поселка Ветеринарное Харьковской области, а также сел Мирополье и Локня Сумской области.

17 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Отмечалось, что армия РФ продолжает продвигаться вглубь обороны противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.