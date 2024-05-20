Новосибирского министра ЖКХ Архипова оставили под стражей

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2018 года между МинЖКХ и регоператор заключили соглашение по обращению с ТКО на территории области. Оно обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 миллионов рублей. Архипов, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, отказался от заявленного требования об уплате денег, из-за чего бюджет области недополучил 220 миллионов.