Новосибирского министра ЖКХ Архипова оставили под стражей

Суд продлил меру пресечения в отношении действующего министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
— Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 16.05.2024 года срок содержания под стражей Архипова продлен до 20 августа 2024 года, — уточнили в публикации.
Как сообщала КП-Новосибирск, Дениса Архипова обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Свою вину он не признает.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2018 года между МинЖКХ и регоператор заключили соглашение по обращению с ТКО на территории области. Оно обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 миллионов рублей. Архипов, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, отказался от заявленного требования об уплате денег, из-за чего бюджет области недополучил 220 миллионов.
13 мая стало известно, что на Дениса Архипова возбудили второе уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности»).