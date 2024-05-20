Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой

Во время выступления с последним словом 22 января Трепова отказалась признавать свою вину. Она заявила, что ей больно и стыдно за то, что ее руками устроили теракт. Тогда же обвиняемая попросила направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, девушка отметила, что не желала Татарскому смерти и при личной встрече он «показался добродушным».