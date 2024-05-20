Военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой

Решение было вынесено Первым Западным окружным военным судом.
В понедельник Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе рассматривал жалобы и представление на приговор Треповой и Дмитрию Касинцеву, который признан виновным в укрывательстве девушки. Параллельно также велась трансляция заседания в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге — там находились потерпевшие по делу. Трепова и Касинцев участвовали по видеосвязи из СИЗО в Ленинградской области.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщал, что гособвинение требовало увеличить срок Дарье Треповой на один год, до 28 лет. Прокурор посчитал наказание чрезмерно мягким, отмечая, что наказание Треповой подлежит усилению по причине общественной значимости. По его словам, девушка, имея медицинское образование, с равнодушием наблюдала за страданием пострадавших из-за взрыва людей, вместо того чтобы помочь им.
Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» во время творческого вечера. Трепова на мероприятии подарила мужчине статуэтку, внутри которой было устройство, взорвавшееся у него в руках. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.
Во время выступления с последним словом 22 января Трепова отказалась признавать свою вину. Она заявила, что ей больно и стыдно за то, что ее руками устроили теракт. Тогда же обвиняемая попросила направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, девушка отметила, что не желала Татарскому смерти и при личной встрече он «показался добродушным».
25 января Треповой назначили 27 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей. Ей предъявили обвинения по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Также с нее взыскали 16,4 млн рублей по гражданским искам.
Тогда же адвокат Треповой Даниил Берман заявил, что сторона защиты будет обжаловать приговор.