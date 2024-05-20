Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», наехавшего на техника в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«Да, отстранили, это стандартная процедура при проведении расследования авиационного инцидента», — сказала собеседница агентства.
В воскресенье Уральская транспортная прокуратура информировала, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающий из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе «Кольцово», пострадавшим является сотрудник «Уральских авиалиний».