Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые кадры с места падения вертолета президента Ирана

С места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси появились новые кадры.

Их журналисты сняли вблизи обломков упавшего воздушного судна. На кадрах видны детали вертолета, которые лежат в лесу. Вертолет потерпел крушение 19 мая в северо-западной провинции Восточный Азербайджан в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек. Все они погибли.