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В Волгограде сантехник погиб в подвале от удара током

При устранении порыва канализации в Волгограде скончался сантехник.

Следователи Волгограда проводят проверку по факту гибели 49-летнего сантехника. Несчастный случай произошел в доме № 45 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, мужчина участвовал в устранении коммунальной аварии в подвале, где случился порыв канализации.

По неосторожности мужчина упал в воду и его ударило током. Его напарник вызвал скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Выясняются обстоятельства случившегося.