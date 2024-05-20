В Волгограде сантехник погиб в подвале от удара током

Следователи Волгограда проводят проверку по факту гибели 49-летнего сантехника. Несчастный случай произошел в доме № 45 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, мужчина участвовал в устранении коммунальной аварии в подвале, где случился порыв канализации.