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Загадочное исчезновение матери троих детей на западе Казахстана прокомментировали в полиции

Жительница Уральска пропала 26 апреля 2024 года. Шум подняли коллеги и подруги матери троих детей. В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz о случившемся.

Источник: phxere

В соцсетях говорится, муж написал заявление о пропаже только после того, стражи порядка сами пришли к ним домой.

Также отмечено, что женщину не раз видели с синяками. Но от мужа она не уходила, продолжая обеспечивать семью.

В пресс-службе региональной полиции дали комментарий и пояснили, что уже нашли ее.

«Сотрудниками полиции в настоящее время ее местонахождение установлено. По своей воле она выехала и находится у родственников».

Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

В дополнении отмечено, что женщина в ближайшее время планирует приезд в Уральск.