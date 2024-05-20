Загадочное исчезновение матери троих детей на западе Казахстана прокомментировали в полиции

В соцсетях говорится, муж написал заявление о пропаже только после того, стражи порядка сами пришли к ним домой.
Также отмечено, что женщину не раз видели с синяками. Но от мужа она не уходила, продолжая обеспечивать семью.
В пресс-службе региональной полиции дали комментарий и пояснили, что уже нашли ее.
«Сотрудниками полиции в настоящее время ее местонахождение установлено. По своей воле она выехала и находится у родственников».
В дополнении отмечено, что женщина в ближайшее время планирует приезд в Уральск.