Суд отменил оправдательный приговор застройщику на Кубани

Напомним, как ранее сообщало ИА КrasnodarMedia, в июле 2022 года судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по жалобе на приговор Хостинского районного суда Сочи, где застройщик и еще пять фигурантов были признаны виновными в мошенничестве. Они привлекали деньги дольщиков на строительство ЖК «Туапсинский» и апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». Ущерб составил почти 1 млрд рублей.