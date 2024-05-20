Суд отменил оправдательный приговор застройщику на Кубани

В Сочи Центральный районный суд окончательно отменил оправдательный приговор застройщику и признал его виновным. Мужчина ранее неоднократно фигурировал как обвиняемый в делах, связанных с обманутыми дольщиками. Суд приговорил застройщика к лишению свободы на срок 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Дело о мошенничестве в отношении девелопера рассматривалось Центральным районным судом Сочи повторно.
В декабре 2023 года подсудимый был оправдан по данному делу. 7 февраля 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, отменила оправдательный приговор в его отношении, а дело направила в сочинский суд для рассмотрения в ином составе.
Напомним, как ранее сообщало ИА КrasnodarMedia, в июле 2022 года судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по жалобе на приговор Хостинского районного суда Сочи, где застройщик и еще пять фигурантов были признаны виновными в мошенничестве. Они привлекали деньги дольщиков на строительство ЖК «Туапсинский» и апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». Ущерб составил почти 1 млрд рублей.