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Крановщица из Воронежа под диктовку мошенников перевела 1,9 млн

Таком образом она якобы помогала лже-правоохранителям поймать преступников.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на уловку мошенников попалась 58-летняя машинист башенного крана. Как рассказали в ГУ МВД по региону 20 мая, женщине на мобильник поступило сообщение якобы от гендиректора строительной компании. Тот сообщил, что женщине нужно сотрудничать с финансовым мониторингом.

Затем на связь с ней вышли уже лже-сотрудники службы безопасности банка. Они заявили, что мошенники обманывают доверчивых людей и попросили помощи в их поимке. Для этого ей надо было оформить кредиты, а деньги перевести на безопасные счета. Крановщица поверила.

В итоге она взяла займы в трех банках и в течение двух дней перевела 1 млн 900 тысяч рублей мошенникам. Но после разговора с сыном пошла в полицию.