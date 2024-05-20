Крановщица из Воронежа под диктовку мошенников перевела 1,9 млн

Затем на связь с ней вышли уже лже-сотрудники службы безопасности банка. Они заявили, что мошенники обманывают доверчивых людей и попросили помощи в их поимке. Для этого ей надо было оформить кредиты, а деньги перевести на безопасные счета. Крановщица поверила.