Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апелляция оставила в СИЗО экс-начальника ИК-37 и его возможного подельника

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобы бывшего начальника ИК-37 (Чусовой) Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова, сообщает Properm.ru.

Оба пытались обжаловать решение суда первой инстанции, продлившего им меру пресечения в виде заключения под стражей до 17 июля.

Господину Асламову инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ), а Олегу Попову посредничество в совершении этого преступления. С заявлением о преступлении обратился заключенный колонии Руслан Алиев, который указал, что Илья Асламов заставлял его покупать различные товары для нужд колонии и его сотрудников. Кроме того, он оборудовал и содержал за свой счет кафе на территории колонии, где питались сотрудники и спецконтингент. Господин Асламов вины не признает.