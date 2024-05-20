Апелляция оставила в СИЗО экс-начальника ИК-37 и его возможного подельника

Господину Асламову инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ), а Олегу Попову посредничество в совершении этого преступления. С заявлением о преступлении обратился заключенный колонии Руслан Алиев, который указал, что Илья Асламов заставлял его покупать различные товары для нужд колонии и его сотрудников. Кроме того, он оборудовал и содержал за свой счет кафе на территории колонии, где питались сотрудники и спецконтингент. Господин Асламов вины не признает.