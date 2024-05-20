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Сибирячка закурила в самолёте по пути в Калининград

В Калининградской области в аэропорту Храброво транспортным полицейским поступило сообщение о необходимости наряда полиции к борту самолета из Москвы.

36-летняя женщина из Красноярского края закурила электронную сигарету во время полета, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 мая 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в Западном ЛУ МВД России на транспорте. Женщину препроводили в дежурную часть линейного отдела транспортной полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено административное производство по статье 6.24 КоАП РФ.

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