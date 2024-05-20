Сибирячка закурила в самолёте по пути в Калининград

36-летняя женщина из Красноярского края закурила электронную сигарету во время полета, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 мая 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в Западном ЛУ МВД России на транспорте. Женщину препроводили в дежурную часть линейного отдела транспортной полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено административное производство по статье 6.24 КоАП РФ.