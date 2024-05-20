В Батайске по подозрению в убийстве 10-летней давности задержали участника шоу «Давай поженимся»

По предварительным данным, 9 августа 2014 года мужчина и его знакомый находились на территории ЛНР и сбились с маршрута. Они решили спросить дорогу у прохожих. Увидев у одного из местных жителей ценные вещи, обвиняемый и его подельник, угрожая оружием, насильно посадили их в машину и вывезли в лесополосу. Далее между мужчинами произошел конфликт, и житель Ростовской области застрелил одного из оппонентов. Тело убитого обвиняемый спрятал и покинул территорию ЛНР.
Правоохранители смогли установить личность стрелка, но задержать его не удалось. Как сообщают РИА Новости, после совершения преступления, в 2019 году, житель Ростовской области принял участие в съемках шоу «Давай поженимся».
Выйти на след подозреваемого в убийстве удалось после 2022 года, когда следователи стали изучать архивные дела.
«По результатам тщательной системной работы по расследованию преступлений прошлых лет, проведенной во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска МВД по ЛНР и УМВД России по Ростовской области, местонахождение мужчины было установлено. Он был задержан в Батайске и этапирован в Луганск», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека с применением оружия».