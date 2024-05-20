В Батайске по подозрению в убийстве 10-летней давности задержали участника шоу «Давай поженимся»

По предварительным данным, 9 августа 2014 года мужчина и его знакомый находились на территории ЛНР и сбились с маршрута. Они решили спросить дорогу у прохожих. Увидев у одного из местных жителей ценные вещи, обвиняемый и его подельник, угрожая оружием, насильно посадили их в машину и вывезли в лесополосу. Далее между мужчинами произошел конфликт, и житель Ростовской области застрелил одного из оппонентов. Тело убитого обвиняемый спрятал и покинул территорию ЛНР.