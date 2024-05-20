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Жителю Краснодара дали 6 лет колонии за убийство жены

В Краснодаре осудили мужчину, задушившего жену.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре осудили мужчину, убившего жену. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в октябре 2023 года в квартире по улице Московской. 50-летний мужчина и его 47-летняя супруга поссорились. Причиной конфликта стала ревность.

«В ходе конфликта осужденный задушил потерпевшую, ее смерть наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поняв, что жена мертва, мужчина позвонил в экстренные службы. Врачи констатировали смерть женщины. Тем временем ее мужа задержали. Он дал признательные показания. Во время расследования мужчина находился под арестом.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.