Авиакатастрофа с президентом Ирана. Фоторепортаж

Правительство Ирана подтвердило, что в результате крушения вертолета погиб Эбрахим Раиси и 8 человек, находившихся с ним на борту. Поисковая операция закончилась спустя 40 минут после получения сигнала от обломков, с места крушения забрали тела погибших.
Эбрахиму Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В связи с гибелью президента Исламской Республики в стране объявлен пятидневный траур. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности президента. Уточняется, что выборы нового главы государства планируется провести через 50 дней.
Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.
Президент России 20 мая выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.