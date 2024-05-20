Авиакатастрофа с президентом Ирана. Фоторепортаж

Эбрахиму Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В связи с гибелью президента Исламской Республики в стране объявлен пятидневный траур. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности президента. Уточняется, что выборы нового главы государства планируется провести через 50 дней.