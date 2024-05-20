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IRNA назвало причиной крушения вертолета с Раиси техническую неполадку

ДУБАЙ, 20 мая. /ТАСС/. Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси «произошло из-за технической неисправности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Агентство не уточняет характер проблем с вертолетом.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики, губернатор провинции Восточный Азербайджан и пятничный имам города Тебриз. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли при крушении. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождавших его лиц.