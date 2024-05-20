Столб дыма закрыл солнце: в Самаре загорелся танцевальный ресторан «Каледония» на Дыбенко

Стало известно, что горит на улице Дыбенко в Самаре. Пожар произошел в танцевальном ресторане «Каледония». На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС. Рассказываем все, что известно о ЧП к этому часу.
Первые сообщения о пожаре на улице Дыбенко в Самаре стали появляться в четвертом часу дня. Очевидцы начали выкладывать в соцсети фото и видео, как из-под крыши четырехэтажного здания, в котором расположен ресторан, вырываются клубы черного дыма.
Площадь пожара составляет 300 кв. м Предоставлено «Комсомолке».
— На Дыбенко загорелся ресторан. Крыша вся в дыму. Пожарные на месте. Приехали несколько машин, — сообщили «КП-Самара» очевидцы.
Из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Дыбенко. Проезд ограничили от улицы Советской Армии до улицы Карбышева.
По словам местных жителей, пламя все еще полыхает под крышей. Пожарные пытаются добраться до очага возгорания. Они забрались наверх с помощью автолестницы и оттуда проливают крышу.
Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области:
— Вызов на пульт дежурного поступил в 15:03. В ресторане «Каледония» на улице Дыбенко, 104 загорелся мансардный этаж с выходом на кровлю. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
По данным оперативного ведомства, все, кто находился в здании, успели выбраться на улицу. Пострадавших нет. На месте работают 48 человек и 14 единиц техники. Причина пожара пока неизвестна.