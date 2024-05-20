В Челябинской области 12-летний школьник на мопеде вылетел с дороги и перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло в деревне Кузяшева (Аргаяшский район).
Подросток 2012 года рождения, управляя мопедом «Дельта», не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с дороги в дренажную канаву, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ключицы справа.
Госавтоинспекция призывает родителей исключить доступ детей к ключам от автомототранспорта.