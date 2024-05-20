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В Челябинской области 12-летний школьник на мопеде вылетел с дороги и перевернулся

В результате несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ключицы справа.

В Челябинской области 12-летний школьник на мопеде вылетел с дороги и перевернулся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в деревне Кузяшева (Аргаяшский район).

Подросток 2012 года рождения, управляя мопедом «Дельта», не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с дороги в дренажную канаву, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ключицы справа.

Госавтоинспекция призывает родителей исключить доступ детей к ключам от автомототранспорта.