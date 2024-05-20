В центре Уфы произошло массовое возгорание автомобилей

На пересечении улиц Пархоменко и Петропавловской в Уфе произошло массовое возгорание автомобилей. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, первым загорелся автомобиль Renault Logan. Следом пострадали машины Toyota RAV4 и Chevrolet Cruze.
Возгорание удалось потушить в течение десяти минут. В настоящий момент сообщается, что пострадавших и погибших нет. Причина произошедшего устанавливается.
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