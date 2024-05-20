В Турции предположили, что система сигнализации у вертолета Раиси была отключена

Уралоглу обратил внимание на то, что район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому турецкая сторона отслеживает «сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе». «В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолет не был оснащен такой системой», — сказал турецкий министр.
Глава ведомства добавил, что Турция оказала помощь Ирану в поисках вертолета по линии как Минтранса, так и Минобороны, и управления по делам ЧС. Место падения вертолета обнаружил направленный Турцией в район катастрофы беспилотник Akıncı. «С него мы получили данные, что все, кто находились в вертолете, погибли», — сказал турецкий министр.
По данным TRT Haber, 19 мая в 20:00 местного времени (совпадает с московским) Иран обратился за помощью к Турции в поисках вертолета с Раиси. Разрешение на вылет БПЛА в администрации президента Турции было получено в 22:20, в 23:30 он вылетел с военной базы Батман на юго-востоке республики. В 00:45 беспилотник прибыл в район ЧП, вертолет был обнаружен в 02:36. В 06:45 БПЛА вернулся в Турцию.