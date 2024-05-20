В Турции предположили, что система сигнализации у вертолета Раиси была отключена

Уралоглу обратил внимание на то, что район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому турецкая сторона отслеживает «сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе». «В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолет не был оснащен такой системой», — сказал турецкий министр.