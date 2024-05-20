В Самаре ликвидировали открытое горение в ресторане «Каледония»

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ресторане «Каледония» на улице Дыбенко, 104. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, это произошло в 17.22.
Напомним, что пожар в ресторане произошел в понедельник, 20 мая. Сообщение о нем поступило пожарным в 15.03. Горел мансардный этаж с выходом на кровлю.
По подсчетам ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Его тушили 48 человек с привлечением 14 единиц техники. Несмотря на такие внушительные цифры, обошлось без пострадавших.