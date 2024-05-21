«Муж бил по голове». Жена кандидата в депутаты сообщила об избиении в Гоа

«Я увидела его переписку с другой женщиной. Конечно, эмоционально на это отреагировала. Разозлилась, а он в ответ на мою бурную реакцию начал лупить меня кулаками. Целенаправленно бил по голове, но нанёс несколько ударов и по телу. После этого он просто ушёл спать», — вспоминает Ксения.