«Муж бил по голове». Жена кандидата в депутаты сообщила об избиении в Гоа

После отдыха с мужем в Гоа (Индия) Ксения Е. из Кондратово (деревня в Пермском муниципальном округе) оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и риском потерять слух на одно ухо. По словам девушки, причина тому — семейная ссора. Ксения не намерена терпеть издевательства и боится, что её «статусный» супруг останется безнаказанным. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
«Красивая пара»
15 января 2024 года Ксения вышла замуж. Про них с мужем говорили: «красивая пара». Она — более 8 лет занимается моделингом, и добилась в этой сфере определённых успехов. Он — статусный человек: общественный деятель, исполнительный директор частного охранного предприятия, спортсмен. Собирается стать депутатом.
Мужчина не стеснялся выражать свои чувства Ксении.
«Моя любимая, моя неповторимая и смелая. Моё сокровище, моя жена», — публиковал он трогательные посты в соцсетях.
Эти слова не могли не растопить сердца пользователей.
«Вот бы так все мужья любили своих жён. Не было бы разводов, в семье был бы лад и мир», «Любите друг друга, очень рада за вас, побольше бы таких мужчин настоящих!» — комментировали они.
Но за красивой картинкой скрывались серьёзные проблемы в семье.
«У мужа были вспышки гнева, например, в марте был случай: он схватил меня за шею и начал душить. Тогда я его простила. Розовые очки на мне были, наверное. Повторный случай оказался для меня сокрушительным», — говорит perm.aif.ru Ксения Е.
Скандал в номере отеля
27 апреля Ксения с мужем отправились отдыхать в Гоа. Уже 29 числа в номере отеля, по словам девушки, у них случился скандал.
«Я увидела его переписку с другой женщиной. Конечно, эмоционально на это отреагировала. Разозлилась, а он в ответ на мою бурную реакцию начал лупить меня кулаками. Целенаправленно бил по голове, но нанёс несколько ударов и по телу. После этого он просто ушёл спать», — вспоминает Ксения.
Следующим утром девушка проснулась с головокружением и огромной синей шишкой за ухом. Головные боли сопровождались тошнотой. Она понимала, что у неё, как минимум, сотрясение.
«Мне было плохо, и я решила ехать в больницу. Муж поехал со мной. Может, испугался, что я правду расскажу. Врачи хотели оставить меня под наблюдением, но он был категорически против этого, поэтому пришлось отказаться от госпитализации», — рассказывает Ксения Е.
Врачам девушка сказала, что получила травмы в результате падения. Она объясняет это тем, что боялась мужа, так как он «словно коршун всё время крутился рядом». До конца отпуска пара договорилась жить «будто ничего не было», а после приезда домой — развестись.
Боится, что дело «замнут»
Ксения ждала возвращения на Родину, так как в чужой стране не чувствовала себя достаточно защищённой. В родном городе же она знала, куда обратиться за помощью. По приезде домой девушка пошла в больницу.
«Мы приехали домой ночью, а утром я сразу поехала обследоваться. Травматологу я сказала всю правду о том, как получила увечья, но на бумаге попросила написать, что упала, так как муж ждал меня внизу», — говорит Ксения.
Девушка боялась, что муж снова может поднять на неё руку, если узнает, что она рассказала врачам о причинах своих травм. После больницы она собрала свои вещи, на следующий день переехала от мужа, написала заявление в полицию и занялась здоровьем.
«Травматолог сказал мне пройти обследование окулиста (так как глаз стал плохо видеть, появились какие-то плавающие объекты) и лора (так как я начала плохо слышать, будто ухо ватой заложили). Также я ходила к неврологу и сурдологу», — рассказывает Ксения.
В результате врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, деструкцию стекловидного тела левого глаза, одностороннюю нейросенсорную потерю слуха. Девушку экстренно госпитализировали в больницу (в распоряжении perm.aif.ru есть подтверждающие документы).
«Мне сказали, что сейчас уже мало шансов вернуть слух, так как лечение нужно было проходить в первые четыре-пять дней после получения травмы. Я жалею, что в Индии не осталась под наблюдением», — с комом в горле произносит Ксения.
По словам девушки, её муж (в скором будущем бывший) не осознаёт тяжесть увечий, которые нанёс ей. Она боится, что он останется безнаказанным.
«Он считает, что через его связи всё возможно. Я просто хочу, чтобы ответил за свои действия. Я переживаю, что из-за его статуса дело просто могут “замять”», — делится опасениями девушка.
Свою историю Ксения подкрепила заключениями врачей, фотографиями и видео, на которых видны синяки и шишки на голове. В МВД России по Пермскому краю корреспонденту perm.aif.ru подтвердили, что заявление девушки зарегистрировано, проводится проверка. Ксения надеется на справедливое расследование и наказание для обидчика.
Муж Ксении от комментариев отказался. Мужчина заявил, что в случае, если увидит в публикации клевету о себе, он подключит юристов.