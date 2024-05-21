«Семь раз звонил напарнику, но тот не отвечал». Подробности странного исчезновения водителя грузовика в Перми

Уже 12 дней в Перми идут поиски пропавшего жителя Свердловской области Григория Якимова. Его гражданская жена Екатерина рассказала «Комсомолке» некоторые подробности произошедшего.
Напомним, 42-летний Григорий Якимов бесследно исчез со стоянки грузовых машин на улице Героев Хасана, 120 в ночь на 9 мая. Его открытый грузовик был заведен, в салоне лежали документы, деньги, но мужчины на месте не было. На эту стоянку приезжают все водители компании, в которой работает Григорий, ночуют там, а около восьми утра следующего дня разъезжаются с товаром по магазинам. В тот вечер Григорий также приехал на служебной машине и вместе со всеми встал на стоянку, а потом исчез.
Екатерина написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам. К поискам подключился поисковый отряд «Регион59».
— В полиции никакие подробности не рассказывают, говорят лишь: «тайна следствия», и что им еще нужно время. Подожду до субботы, если ничего не сообщат, снова поеду его искать, — говорит Екатерина.
— В тот вечер около 22.00 вместе с коллегой муж пошел в кафе неподалеку от стоянки. Коллега был завсегдатай этого заведения, а Гриша был там впервые. Там у него возник конфликт с девушкой-администратором. Конфликт был словесный, но серьезный, сначала ругались в самом кафе, а потом на улице. Эта девушка звонила своему знакомому, то ли на помощь его хотела позвать, то ли что. Коллега Гриши говорит, что около полуночи они вместе вернулись на стоянку, он пошел к себе в машину спать, а сел ли в машину Гриша, он не помнит, говорит, что не обращал внимания. Утром этот коллега проснулся и поехал развозить товар как ни в чем не бывало, даже не заметил, что Гришина машина стоит открытая и заведенная. При этом в 2 часа ночи Гриша звонил ему 7 раз, у меня есть распечатка, но тот не брал трубку. Видимо, у мужа что-то стряслось, и ему была нужна помощь. Даже не знаю, что и думать, но если машина стоит заведенная, то человек ведь собирался в нее зайти, а он как сквозь землю провалился. Деньги, документы и другие вещи Гриши лежали в салоне, не было только сотового и ключей от машины. Я даже не знаю, что и думать, — говорит Екатерина.
Приметы: рост около 165−170 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Также имеются два шрама — на переносице и над левой бровью. В тот день мужчина был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синюю жилетку с капюшоном, темно-синие штаны и белые кроссовки.
Всех, кто видел этого человека или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС, +7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь, 8−912−880−41−60 — волонтеры, 8−958−244−12−84 — инфорг Юлия.