«Семь раз звонил напарнику, но тот не отвечал». Подробности странного исчезновения водителя грузовика в Перми

— В тот вечер около 22.00 вместе с коллегой муж пошел в кафе неподалеку от стоянки. Коллега был завсегдатай этого заведения, а Гриша был там впервые. Там у него возник конфликт с девушкой-администратором. Конфликт был словесный, но серьезный, сначала ругались в самом кафе, а потом на улице. Эта девушка звонила своему знакомому, то ли на помощь его хотела позвать, то ли что. Коллега Гриши говорит, что около полуночи они вместе вернулись на стоянку, он пошел к себе в машину спать, а сел ли в машину Гриша, он не помнит, говорит, что не обращал внимания. Утром этот коллега проснулся и поехал развозить товар как ни в чем не бывало, даже не заметил, что Гришина машина стоит открытая и заведенная. При этом в 2 часа ночи Гриша звонил ему 7 раз, у меня есть распечатка, но тот не брал трубку. Видимо, у мужа что-то стряслось, и ему была нужна помощь. Даже не знаю, что и думать, но если машина стоит заведенная, то человек ведь собирался в нее зайти, а он как сквозь землю провалился. Деньги, документы и другие вещи Гриши лежали в салоне, не было только сотового и ключей от машины. Я даже не знаю, что и думать, — говорит Екатерина.