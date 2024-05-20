ФСИН сняла судимость с основателя Baring Vostok Майкла Калви

Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok — Майклу Калви (пять с половиной лет) и французу Филиппу Дельпалю (три с половиной года) в августе 2021 года. Они обвинялись в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро. Позднее, в марте 2023 года, Мосгорсуд смягчил условный срок Майклу Калви до четырех с половиной лет. После этого бизнесмены уехали из России.