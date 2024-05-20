ФСИН сняла судимость с основателя Baring Vostok Майкла Калви

Испытательный срок бизнесмена закончился 5 апреля. «Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован», — заявил Майкл Калви. Он также уточнил, что дело было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем его участникам.
В феврале текущего года второй кассационный суд общей юрисдикции снизил назначенный американскому инвестору условный срок на два месяца, до четырех лет и четырех месяцев. Смягчение произошло на фоне признания вины и раскаяния в содеянном Майклом Калви, однако защита бизнесмена это отрицала.
Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok — Майклу Калви (пять с половиной лет) и французу Филиппу Дельпалю (три с половиной года) в августе 2021 года. Они обвинялись в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро. Позднее, в марте 2023 года, Мосгорсуд смягчил условный срок Майклу Калви до четырех с половиной лет. После этого бизнесмены уехали из России.