Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

Мансури отметил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. Уточняется, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.