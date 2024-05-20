Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

«Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдут церемония прощания и похороны», — подчеркнул он.
Мансури отметил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. Уточняется, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.