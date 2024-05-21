Оператора связи могут наказать за похищение денег у омички мошенниками

Региональная прокуратура полагает, что оператор сотовой связи мог предотвратить преступление. Оператор мог предотвратить оказание услуги, но не сделал этого и пропустил звонок в свою сеть. В отношении оператора прокуратура Кировского округа требует возбудить дело об административном правонарушении. Дело уже передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Оператору связи грозит штраф до 1 млн рублей.