Оператора связи могут наказать за похищение денег у омички мошенниками

Под предлогом перевода денег на безопасный счёт у омички мошенники украли более 800 000 рублей. Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. В ходе разбирательства выяснилось, что аферисты звонили из-за границы, использовали подменный телефонный номер.
Региональная прокуратура полагает, что оператор сотовой связи мог предотвратить преступление. Оператор мог предотвратить оказание услуги, но не сделал этого и пропустил звонок в свою сеть. В отношении оператора прокуратура Кировского округа требует возбудить дело об административном правонарушении. Дело уже передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Оператору связи грозит штраф до 1 млн рублей.
Ранее портал Om1.ru рассказывал, что на удочку мошенников попалась омичка, которая набрала семь кредитов.