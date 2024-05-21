Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных сил ВСУ о помощи

«(Подразделения ВСУ. — Прим. ред.) отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. <…> Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск», — рассказал эксперт.