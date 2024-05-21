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Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных сил ВСУ о помощи

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«(Подразделения ВСУ. — Прим. ред.) отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы. Они сообщают, что могут попасть в ловушку. <…> Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск», — рассказал эксперт.

Как уточнил Меркурис, руководство Украины требует от военнослужащих стоять и погибать, независимо от того, целесообразно ли оборонять определенный участок фронта и терять личный состав.

Аналитик отметил, что ВСУ сталкивались с таким отношением киевских властей и в других сражениях, в частности, во время битвы за Мариуполь.

Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике «иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.