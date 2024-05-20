Житель Тараза застрелил друга из автомата Калашникова

Как сообщает 20 мая телеканал «КТК», трагедия произошла накануне, 19 мая.
«Молодой человек убил своего лучшего друга из автомата Калашникова. Причем оружие, как предполагают в полиции, могло быть украдено еще во время Кантара. Тогда из местного департамента похитили свыше тысячи единиц огнестрельного».
Отмечается, что звуки выстрела автомата Калашникова услышали даже жители соседних домов. Предполагается, что убийство произошло случайно.
«По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной информации, оружие было похищено из здания департамента полиции Жамбылской области. В настоящее время проверяется их причастность к данным событиям».