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Житель Тараза застрелил друга из автомата Калашникова

Убийство произошло в одной из квартир в спальном районе Тараза, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщает 20 мая телеканал «КТК», трагедия произошла накануне, 19 мая.

«Молодой человек убил своего лучшего друга из автомата Калашникова. Причем оружие, как предполагают в полиции, могло быть украдено еще во время Кантара. Тогда из местного департамента похитили свыше тысячи единиц огнестрельного».

говорится в сообщении.

Отмечается, что звуки выстрела автомата Калашникова услышали даже жители соседних домов. Предполагается, что убийство произошло случайно.

«По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной информации, оружие было похищено из здания департамента полиции Жамбылской области. В настоящее время проверяется их причастность к данным событиям».

сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.